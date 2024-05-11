Карлос Сайнс выбирает между Mercedes и Audi

В ближайшие недели Карлосу Сайнсу предстоит определиться с планами на 2025 год: принять предложение Mercedes или Sauber/Audi.

Немецкое издание F1-Insider пишет о выборе, стоящем перед испанским гонщиком. Сам Карлос рассчитывал перейти в Red Bull Racing, но этот вариант больше не актуален, поскольку в чемпионской команде намерены продолжить сотрудничество с Серхио Пересом.

В Sauber/Audi Карлосу Сайнсу предлагают многолетний контракт и неплохую финансовую компенсацию, однако не дают никаких гарантий относительно спортивных перспектив. К тому же, в Audi установили Карлосу срок для принятия решения – Гран При Монако, который пройдёт 24-26 мая.

Если до этого времени Сайнс не определится с решением или ответит отказом, то в Audi начнут переговоры с альтернативными кандидатами. В их числе называют Эстебана Окона и Пьера Гасли. Показательно, что в списке не упоминается чемпион Формулы 2 прошлого сезона и резервный гонщик Sauber Тео Пуршер.

В качестве альтернативы Sauber/Audi у Карлоса Сайнса есть предложение от Mercedes. Якобы у Карлоса на столе уже лежит контракт, согласованный с Тото Вольффом, но проблема в том, что он только на 2025 год.

В Mercedes не хотят связывать себя долгосрочными обязательствами с Сайнсом на случай, если в конце 2025-го Макс Ферстаппен решит уйти из Red Bull Racing или Кими Антонелли окажется настолько хорош, что будет готов присоединиться к команде из Брэкли.

В таком случае, Карлос может остаться без контракта на 2026-й в Mercedes, а вариант с Audi уже будет недоступен. С уверенностью можно говорить об одном: в ближайшее время Сайнсу предстоит принять непростое решение.

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