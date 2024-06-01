Болельщики McLaren поздравили Рона Денниса с 77-летием

1 июня Рону Деннису, бывшему руководителю McLaren, исполнилось 77 лет.

Он начинал работать в автоспорте как простой механик, но сделал невероятную карьеру, возглавив эту команду, когда ему было 33 года. Именно при нём она добилась своих главных успехов – начиная с 1984-го на её машинах Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен и Льюис Хэмилтон становились чемпионами мира.

Именно Деннис основал автомобилестроительное подразделение McLaren Automotive, первым детищем которого стал легендарный спорткар McLaren F1. Эта компания сейчас набрала обороты, её продукция представлена на всех главных рынках мира и вполне успешно конкурирует с такими марками, как Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes и прочими.

В 2016-м Деннис окончательно расстался с McLaren, причём не по своей воле, а через год решил продать все свои акции McLaren Group и заняться другими проектами. С 2019-го сэр Рон Деннис является послом британского правительства, сотрудничая с департаментом внешней торговли – он один из всего шести представителей делового сообщества Соединённого Королевства, кому доверено выполнять эти почётные обязанности.

«Поздравляем с днём рождения Рона Денниса! Бывшему главе McLaren сегодня исполнилось 77 лет, и это великий человек! – такие слова появились в социальных сетях на страницах сообщества болельщиков McLaren. – Именно благодаря ему в 80-е годы команда добилась огромных успехов, выиграла немало чемпионатов, и на её машинах выступали лучшие гонщики мира».

Вот только ни на официальном сайте McLaren, ни на других страницах команды ничего подобного почему-то нет, хотя Мартина Брандла, своего бывшего гонщика, у которого день рождения тоже сегодня, они не забыли поздравить.

«Трудно ли было работать с Роном? Да, такое бывало, – пишут его бывшие коллеги на своих личных страницах. – Но при этом он мог быть совершенно великолепным руководителем. И самое главное, его отличала исключительная преданность команде».

При всей противоречивости этой фигуры, нельзя не признать вклад Рона Денниса в развитие Формулы 1, поэтому F1News.ru присоединяется ко всем поздравлениями, которые сегодня звучат в его адрес.

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