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Автоспорт

Болельщики McLaren поздравили Рона Денниса с 77-летием

Болельщики McLaren поздравили Рона Денниса с 77-летием

1 июня Рону Деннису, бывшему руководителю McLaren, исполнилось 77 лет.

Он начинал работать в автоспорте как простой механик, но сделал невероятную карьеру, возглавив эту команду, когда ему было 33 года. Именно при нём она добилась своих главных успехов – начиная с 1984-го на её машинах Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен и Льюис Хэмилтон становились чемпионами мира.

Болельщики McLaren поздравили Рона Денниса с 77-летием

Именно Деннис основал автомобилестроительное подразделение McLaren Automotive, первым детищем которого стал легендарный спорткар McLaren F1. Эта компания сейчас набрала обороты, её продукция представлена на всех главных рынках мира и вполне успешно конкурирует с такими марками, как Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes и прочими.

В 2016-м  Деннис окончательно расстался с McLaren, причём не по своей воле, а через год решил продать все свои акции McLaren Group и заняться другими проектами. С 2019-го сэр Рон Деннис является послом британского правительства, сотрудничая с департаментом внешней торговли – он один из всего шести представителей делового сообщества Соединённого Королевства, кому доверено выполнять эти почётные обязанности.

«Поздравляем с днём рождения Рона Денниса! Бывшему главе McLaren сегодня исполнилось 77 лет, и это великий человек! – такие слова появились в социальных сетях на страницах сообщества болельщиков McLaren. – Именно благодаря ему в 80-е годы команда добилась огромных успехов, выиграла немало чемпионатов, и на её машинах выступали лучшие гонщики мира».

Вот только ни на официальном сайте McLaren, ни на других страницах команды ничего подобного почему-то нет, хотя Мартина Брандла, своего бывшего гонщика, у которого день рождения тоже сегодня, они не забыли поздравить.

«Трудно ли было работать с Роном? Да, такое бывало, – пишут его бывшие коллеги на своих личных страницах. – Но при этом он мог быть совершенно великолепным руководителем. И самое главное, его отличала исключительная преданность команде».

При всей противоречивости этой фигуры, нельзя не признать вклад Рона Денниса в развитие Формулы 1, поэтому F1News.ru присоединяется ко всем поздравлениями, которые сегодня звучат в его адрес.

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