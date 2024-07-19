Хельмут Марко предупредил Переса: Контракт не поможет

В четверг в Венгрии Серхио Перес отвечал на вопросы журналистов и комментировал слухи, что он может быть уволен из Red Bull Racing после Гран При Бельгии, если его результаты не будут соответствовать определённым показателям.

Мексиканский гонщик заявил, что он только недавно продлил контракт с чемпионской командой, поэтому для него этот вопрос больше не актуален. Однако в свежем интервью Kleine Zeitung консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко отметил, что оставшиеся до летнего перерыва две гонки в Венгрии и Бельгии «критически» важны для будущего Переса в команде.

Хельмут Марко: «Очевидно, что тех результатов, которые он показывал в последних гонках, недостаточно. Посмотрим, сможет ли он обрести вновь свою форму. Контракт не поможет, если результаты будут неудовлетворительными. В каждом контракте в Формуле 1 есть пункт о результатах.

Тот факт, что Серхио так много уступает напарнику, вызывает волнение и среди сотрудников команды. Их премиальные выплаты по итогам сезона зависят от результата команды в Кубке конструкторов, поэтому для них это самое главное».

Отвечая на вопрос, кто бы мог заменить Серхио Переса в Red Bull Racing на первом этапе после летнего перерыва в Зандфорте, Марко сказал: «Я предполагаю, что мы, в первую очередь, будем выбирать из наших гонщиков. У нас есть трое юниоров, готовых в Формуле 1.

Лиам Лоусон, безусловно, имеет приоритет в этом вопросе. Так же у нас есть Аюму Иваса и Айзек Хаджар».

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