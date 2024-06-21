Карлос Сайнс: Нужно поработать над гоночным темпом

Карлос Сайнс показал второе время во второй тренировке Гран При Испании, уступив лидеру Ландо Норрису всего 0,022 секунды. Испанский гонщик Ferrari доволен скоростью машины на быстром круге, но не скрывает, что предстоит продолжить работу по поиску гоночных настроек.

Его напарник Шарль Леклер завершил тренировку на шестой строчке и рассказал, что у него были проблемы с балансом.

Карлос Сайнс (2-й): «Достаточно сложная пятница, но типичная ситуация для Барселоны – как только солнце встаёт, состояние трассы меняется довольно быстро. У нас возникли проблемы в обеих сессиях с тем, чтобы подобрать правильный баланс, но, думаю, с этим сегодня у всех были проблемы

В целом, я доволен машиной, но нам ещё нужно поработать над гоночным темпом.

Что мне сегодня особенно понравилось, так это атмосфера на трассе. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Надеюсь, смогу их порадовать в субботу отличным шоу!»

Шарль Леклер (6-й): «В целом, у меня получился сложный день. У нас возникли определённые проблемы с балансом машины, поэтому работа с настройками станет в субботу нашим главным приоритетом.

Во второй тренировке я ездил с новым обвесом, и с ним предстоит ещё много работы, поскольку я не до конца комфортно себя чувствовал».

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