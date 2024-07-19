Алонсо: Необходимо следить за состоянием шин

В пятничных тренировках в Венгрии в Aston Martin тестировали новинки. В первой сессии обновления стояли только на машине Фернандо Алонсо, что позволило провести сравнение с прошлой версией, а во второй тренировке новинки получил и Лэнс Стролл. В команде не торопятся с выводами, поскольку ещё предстоит оценить собранную информацию.

Фернандо Алонсо (10-й): «Всегда приятно возвращаться в Венгрию. Здесь уникальная трасса, на которой у тебя нет времени, чтобы перевести дыхание – повороты следуют друг за другом. Кроме того, сегодня было очень жарко, поэтому условия оказались сложными для механиков и всех зрителей на трибунах.

Из-за высокой температуры и особенностей трассы деградация резины оказалась достаточно сильной, даже экстремальной, поэтому необходимо следить за состоянием шин.

В целом, хороший день. Вечером нужно проанализировать собранную информацию, чтобы узнать как можно больше о машине.

Постараемся сделать всё, что в наших силах в субботу. В гонке будет сложно обгонять, поэтому квалификация важна».

Лэнс Стролл (17-й): «Здорово вернуться в Венгрию. На этой трассе весело благодаря интересным связкам поворотов.

В первой сессии я работал с версией машины, которая была у нас в Сильверстоуне, а перед второй тренировкой мне установили новинки. Мы потеряли немного времени из-за красных флагов, но я хорошо почувствовал машину. Мы с Фернандо предоставили команде схожую обратную связь.

Команда собрала много информации, которую предстоит проанализировать вечером, чтобы оптимизировать машину перед завтрашней квалификацией».

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