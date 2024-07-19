Бостад. Тиранте и Боржеш встретятся в дебютном для обоих полуфинале на уровне Тура

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 2:6, 7:5

Нуну Боржеш (Португалия, 7) – Тимофей Скатов (Казахстан, Q) 6:4, 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, WC) – Мариано Навоне (Аргентина, 4) 6:7(2), 7:5, 7:5

Дуе Айдукович (Хорватия, Q) – Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:2, 4:6, 6:4

Тьяго Агустин Тиранте и Нуну Боржеш ранее играли друг против друга один раз: в прошлом году аргентинец обыграл португальского теннисиста на травяном “челленджере” в Илкли.

Отметим, что сегодня Тиранте в решающем сете матча против Карбальеса Баэны совершил камбэк, уступая со счётом 2:5.

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