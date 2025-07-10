Лаура Зигемунд – после поражения от Соболенко в четвертьфинале Уимблдона: “Я хотела не просто наслаждаться атмосферой, а сыграть хороший матч”

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пообщалась с медиа после поражения в четвертьфинале Уимблдона



37-летняя Лаура Зигемунд не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, уступив первой ракетке мира Арине Соболенко – 6:4, 2:6, 4:6. В решающем сете Зигемунд вела со счётом 3:1, однако не смогла удержать свое преимущество.

– Лаура, сегодня было очень непросто, но вы дали настоящий бой. Расскажите, как вы оцениваете матч?

– Я считаю, что это был хороший поединок. Я очень хорошо начала – именно так, как и хотела. Первый сет был настоящей битвой, я хорошо показывала свою игру. Было понятно, что во второй партии Арина попытается найти новые решения. Она стала подавать лучше и умнее.

Во втором сете было много равных геймов, так что счет 2:6 не передает всю суть битвы. Возможно, я бы могла его сделать более близким, но там она просто взяла верх своей мощью.

В третьем сете я снова очень хорошо начала. Был один очень неудачный гейм – я могла или даже должна была повести 4:1, потому что выигрывала на ее подаче. Но потом у меня начались проблемы с собственными геймами, когда подавала уже я. Они были очень напряженными. Где-то не повезло.

А потом, со счета 4:4, она начала играть очень сильно. Но это четвертьфинал Grand Slam. Она же не зря первая ракетка мира. Я считаю, что показала хороший теннис. Да, есть вещи, которые я могла бы сделать лучше, но иногда нормально быть неидеальной.

– Что именно, по вашему мнению, можно было сделать лучше?

– Начиная с середины второго сета, я совершила довольно много ошибок с бэкхенда – это вообще был первый матч на турнире, где я делала настолько лёгкие ошибки на этом ударе, как при приёме, так и в розыгрышах.

Был важный момент – геймбол, чтобы повести 4:2. Мяч был просто удобен для удара бэкхендом – я его не сыграла, а потом проиграла тот гейм. В последнем гейме, когда я вела 0:30, была в двух метрах от сетки – надо было просто пробить по линии. И я промахнулась.

Было несколько таких моментов, где раньше я бы не ошиблась, но на этот раз – да. И мне кажется, в конце уже немного усталость сказывалась. Ноги работали не так четко. А еще – немного не хватало агрессивности. Просматривая третий сет, я думала: «Хотелось бы больше идти к сетке, больше рисковать, играть более настойчиво».



– Матч был очень близким в некоторых моментах – пять-шесть мячей могли все изменить. Как вы чувствовали себя на Центральном корте?

– Это очень приятный опыт. Я хотела не просто наслаждаться, а сыграть хороший матч. Мне нужно было максимально сосредоточиться.

Да, ты слышишь трибуны – атмосфера была действительно замечательная. Это, пожалуй, самый прекрасный корт, на котором можно играть. Но во время матча я была очень сфокусирована.

Только когда я уходила с корта, тогда позволила себе немного почувствовать сполна всю атмосферу. Я ценила поддержку трибун, но именно тогда, когда выходила, смогла ее действительно «впитать».

– Хотелось бы спросить о криках Соболенко во время матча. Это мешает это вам? Возможно, с этим надо что-то делать?

– Честно говоря, я не очень это слышала или видела. Иногда слышала, что публика чем-то недовольна. Но я не знаю, что именно она делала, потому что была сосредоточена на себе. После розыгрыша я просто шла к полотенцу и не обращала внимания на то, что она делала после розыгрыша.

– Арина призналась, что пыталась скрыть своё раздражение, потому что боялась повторения финала Ролан Гаррос. Она предположила, что, возможно, вы вдохновились тем матчем Коко. Вы пытались вывести ее из равновесия?

– Нет. Как я уже говорила – я не имею представления, что там происходило с другой стороны сетки. Я знаю, какой эффект имеет моя игра с ментальной точки зрения. Но я не мотивирую себя за счет того, что другая начинает кричать или подавляется. Это ее дело – справиться со своими эмоциями. А я занималась своими.

Я знаю, что когда я играю хорошо и создаю соперницам трудности, уровень их фрустрации растёт – это всегда так.

Напомним, что Лаура Зигемунд в свои 37 лет стала самой возрастной теннисисткой в Открытой Эре, сыгравшей в своем первом четвертьфинале Уимблдона.



btu.org.ua