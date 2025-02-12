Бывшая восьмая ракетка мира – о своей карьере: “У меня небольшое телосложение, но оно создавало проблемы величайшим игрокам в истории”

Аргентинец Диего Шварцман написал эмоциональное эссе накануне своего последнего турнира в карьере.



Диего Шварцман готовится попрощаться с теннисом. На этой неделе, в Буэнос-Айресе, он сыграет свой последний профессиональный турнир. В откровенном эссе для сайта ATP 32-летний аргентинский теннисист поделился своими эмоциями, воспоминаниями и мыслями о собственной карьере.

“В прошлом месяце я был в Уругвае, наслаждаясь отпуском с семьей, когда случайно встретил одного парня, француза, которому было, наверное, 22 или 23 года. Он сказал мне: «Я помню, как вы играли против Рафы на Ролан Гаррос, и вдруг начался дождь!».

В четвертьфинале 2018 года я вел в матче против Рафы с сетом и брейком, когда погода заставила нас вернуться на корт на следующий день. Рафа выиграл тот матч и турнир. Я семь раз проигрывал на второй неделе турниров Grand Slam Надалю или Джоковичу. Я играл очень хорошо. Если бы не эти ребята были моими соперниками, думаю, я мог бы пройти еще дальше на этих турнирах.

Но я горжусь тем, что никогда не сдавался без борьбы перед этими легендами, и приятно, что болельщики до сих пор это помнят.

Я не выступал на турнирах с прошлогоднего US Open и мог делать такие вещи, как кататься на сноуборде с семьей, а также немного играть в падл-теннис. Время от времени я встречаю фанов, которые говорят мне приятные слова, обнимают меня и все такое. Это особенные моменты.

На этой неделе я завершаю карьеру после турнира в Буэнос-Айресе. В последнее время было немного грустно смотреть теннис, зная, что этот момент приближается, но грусть была светлой. У меня осталось много невероятных воспоминаний, о которых можно вспомнить, и достижений, которые можно праздновать. Я смог осуществить многие свои мечты и достичь большего, чем люди считали возможным для меня.

У меня небольшое телосложение, но оно создавало проблемы величайшим игрокам в истории.



Начало конца моей карьеры наступило в Гамбурге в 2022 году.

Я проиграл в первом раунде в напряженном матче, но что-то было не так. В тот день мое тело не отвечало на поставленные вопросы. Я чувствовал эмоции во время игры, но они не были хорошими. Мои руки немного дрожали. Я боролся с раздражением и судорогами.

Я подумал, что, возможно, просто немного устал и мне нужно отдохнуть. Лишь через две минуты после того, как я покинул корт, я сел рядом со своим тренером Хуаном Игнасио Челой. Он задавал мне разные вопросы о моем теле, о том, что я чувствовал на корте, и о самом матче. Это было непривычное ощущение.

Но такое иногда случается с теннисистами. Бывает, что несколько недель твой теннис, голова и все остальное не работают так, как надо. Тогда ты едешь домой, отдыхаешь, восстанавливаешься – и это помогает. Но на этот раз я чувствовал себя иначе. Я уже никогда не был таким, как раньше.

В конце 2022 года я думал, что дела улучшаются. Я имел хорошую предсезонную подготовку и хорошо чувствовал себя, начиная новый сезон.

Но когда пришло время грунтового сезона, я знал, что конец наступит быстрее, чем я думал. После поездки в Австралию и соревнований в Южной Америке я выиграл лишь один матч. То же ощущение, что и в Гамбурге, вернулось. Я снова чувствовал судороги, и мое тело не подчинялось. Я не мог ничего сделать. Я очень страдал и перестал получать удовольствие от процесса.

Чтобы соревноваться на самом высоком уровне, нужно тренироваться и делать все на определенном уровне, так что это было очень трудно. Я сменил тренеров, думая, что, возможно, пришло время изменить что-то, услышать другие голоса и новые методы работы. Это было неправильное решение.

Дело было во мне. Не в ком-то другом.

То, что я делал годами, помогло мне многого достичь в нашем спорте. На US Open-2017 я впервые стал сеяным игроком «мэйджора» и вышел в четвертьфинал. Оглядываясь назад, я имел отличный шанс выйти в полуфинал в матче против Пабло Карреньо Бусты.

Именно тогда я вышел на новый уровень в своей карьере. После того момента я понял, как мое тело чувствует себя после пятисетовых матчей и что значит играть на второй неделе турнира Grand Slam.

В следующем году я впервые вошел в топ-20. В 2020 году я дошел до полуфинала на Ролан Гаррос, достиг самого высокого в карьере 8-го места в рейтинге PIF ATP и выступил на Итоговом турнире ATP. В марте следующего года я выиграл свой четвертый и последний титул ATP в родном Буэнос-Айресе. Это был удивительный момент для парня из Аргентины.

За это время я понял, что для успеха нужно очень много. Существует так много важных вещей: тренировки, питание, психология, правильное окружение, уверенность в своих возможностях и подготовке. Я отдал этому всему себя.



Мой теннис заключался не только в форхендах и бэкхендах. Иногда я выходил на корт, пытаясь придумать как сломать своего соперника. Даже немного забавно, что в конце концов теннис сломал меня. Вот почему это конец.

Но это нормально. Я счастлив. Если бы кто-то сказал юному Диего, что я добьюсь всего этого, мой ответ был бы простым: «Никаких шансов».

В детстве нашей семье было нелегко финансово. Я путешествовал с мамой, и в отелях, в которых мы останавливались, почти никогда не было телевизора. Почти на всех турнирах мы спали в одной кровати. Однажды мы остановились в каком-то месте, потому что комната стоила два песо за ночь.

Мы пытались наскрести деньги, чтобы помочь мне ездить на турниры. Даже продавали резиновые браслеты, оставшиеся от старого семейного бизнеса, чтобы оплатить эти путешествия. На турнирах я бегал и продавал их. Другие дети тоже это делать, поэтому мы делились с ними частью прибыли.

Так как я дошел так далеко? Честно говоря, я сам не знаю.

Я знаю, что был действительно хорошим теннисистом. И даже сейчас, когда тренируюсь, я вижу, что я до сих пор хороший игрок. Я был в топе 4-5 лет, но, если говорить откровенно, я на самом деле не знал, что смогу дойти до этого уровня.

Что-то, о чем говорили многие люди, так это был мой рост, 170 сантиметров. Мне это не нравилось во время карьеры, потому что часто, когда я хорошо выступал на турнирах, все спрашивали меня, как мне это удается и как я собираюсь выиграть следующий матч.

Всё сводилось к моему весу, моему росту и вообще всему, что касалось моего небольшого телосложения. Без высокого роста невозможно быть в топе – это правда. В топ-100 почти нет игроков моего роста. Не буду врать – это было трудно.

Я должен был работать очень много вне корта, чтобы мои соперники не чувствовали, что у меня меньше силы или короткие движения или еще что-то. Я точно знаю, что рост имеет большое значение в теннисе. Но более 50% успеха в матчах зависит от того, что ты делаешь за пределами корта.

Мне очень нравится, когда люди говорят мне: «Ты был бойцом, но ты также был очень хорошим теннисистом». Быть просто бойцом недостаточно, чтобы быть на вершине этого спорта. Надо играть в хороший теннис. Надо иметь хороший форхенд, хорошую подачу и хорошо двигаться. Только то, что ты являешься бойцом, не выведет тебя в топ. Я был там, потому что я хорошо играл. Никто не подарил мне этого. Я заработал это сам.

Когда я был молод, я не ожидал, что достигну того, чего достиг. Но на протяжении своей карьеры я знал, что я заслуживаю быть там, где я есть”.

Диего Шварцман за свою карьеру выиграл четыре титула АТР (три на грунте и один на харде), и еще десять раз доходил до финалов, включая “Мастерс” в Риме в 2018 году. В 2020 году аргентинец сыграл в полуфинале Ролан Гаррос, а в 2017 и 2019 годах доходил до четвертьфинала на US Open. На теннисном корте Шварцман заработал 14,2 млн. долларов США призовых.



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