Пекин. Киченок и Като обыграли шестых сеяных в стартовом матче

Украинско-японская пара вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – Элизе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 6) 6:3, 6:3

Киченок и Като проводят пятый совместный турнир в этом году: теннисистки сыграли девятый матч и одержали пятую победу. По ходу сегодняшней встречи они реализовали пять из семи брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.

Следующие соперницы Киченок и Като определятся в матче Бетани Маттек-Сэндс/София Кенин (США) – Макото Ниномия/Сюй Ифань (Япония/Китай).

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