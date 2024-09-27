Пекин. Киченок и Като обыграли шестых сеяных в стартовом матче

Украинско-японская пара вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Китае
Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – Элизе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 6) 6:3, 6:3
Киченок и Като проводят пятый совместный турнир в этом году: теннисистки сыграли девятый матч и одержали пятую победу. По ходу сегодняшней встречи они реализовали пять из семи брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.
Следующие соперницы Киченок и Като определятся в матче Бетани Маттек-Сэндс/София Кенин (США) – Макото Ниномия/Сюй Ифань (Япония/Китай).
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