Конте – после 5:0 c Палермо: Всегда будет над чем работать, чтобы сгладить недостатки

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о разгромной победе во втором раунде Кубка Италии против "Палермо" (5:0).

В 1/8 финала турнира "адзурри" сыграют с "Лацио".

"Подход к матчу был правильным. Мы хотели пройти этот раунд. Мне понравилась собранность и целеустремленность, особенно желание, которое ребята вложили в игру. Всегда будет над чем работать, чтобы улучшить и сгладить некоторые недостатки.

Наши новички очень хорошо интегрировались, мы работаем в правильном направлении. Мы делаем перестройку на старой базе игроков, привлеклая игроков с новой энергией", – цитирует Конте журналист Джанлука Ди Марцио.