«Так и будет». Тренер Дюбуа высказался по поводу завершения карьеры Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Дон Чарльз, тренер известного супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о целесообразности завершения карьеры Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):

«Люди всегда отправляют на пенсию тех, у кого был плохой день. Им легко говорить, но Энтони Джошуа полностью прошел бокс. Он очень много сделал для бокса, и это следует уважать. Но если он примет решение завершить карьеру, то так и будет. Почему он должен завершить карьеру? Его просто побил боец, лучше него».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua