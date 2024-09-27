Лоусон: Я отношусь к Даниэлю с огромным уважением

В Остине Лиам Лоусон выйдет на старт Гран При США за рулём машины, которую ещё недавно пилотировал Даниэль Риккардо, однако готов признать, что в минувший уик-энд в Сингапуре ему было некомфортно, поскольку он знал, какая судьба уготована его старшему коллеге.

«Сингапурский уик-энд не доставил мне радости, это точно, – поделился Лиам в интервью новозеландской радиостанции Newstalk ZB. – Мы все знали, как будут развиваться события. И в то же самое время Даниэль всегда по-доброму ко мне относился, понимаете? Это проявлялось во многом.

Так было, когда я пилотировал его машину в прошлом году, но даже и в этом сезоне он всегда вёл себя так, как никто другой… Я никогда не чувствовал, что мы соперники или вроде того. Он никогда не давал мне это понять. В общем, я испытываю не самые приятные переживания.

В Red Bull уже давно всё это запланировали – разумеется, в мой контракт была включена определённая дата, и это условие необходимо было выполнить. И примерно пару недель назад мне сказали, что всё произойдёт именно так, что вскоре было подтверждено официально».

Дата, о которой говорит Лоусон – это срок действия опциона на его услуги (он истекал в дни Гран При Азербайджана), который в Red Bull должны были задействовать, если они собирались включить 22-летнего новозеландца в состав одной из своих команд в 2025 году.

«В Сингапуре Даниэль отлично справился с делом, – продолжил Лиам. – Я отношусь к нему с огромным уважением за то, как он принял всё, что произошло – говорю это искренне. Я даже не могу представить, каково это… В прошлом году я был в похожей ситуации, но Риккардо намного более знаменитый гонщик, чем я, поэтому ему задавали множество вопросов, а он пытался уйти от ответов. Но отработал он очень хорошо…

Этот год доставил мне не так уж много радости, хотя понятно, что я всё-таки рад, ведь как минимум он позволил мне лучше подготовиться. В Формуле 1 нужно очень многому научиться, и, честно говоря, даже если ты в резерве и не выступаешь в гонках, ты всё равно усваиваешь очень много информации.

Но теперь пришло моё время, и, конечно, я благодарен за эту возможность и должен ею в полной мере воспользоваться. Кстати, то же самое мне говорил и Даниэль…»

По информации австралийского издания Speedcafe, хотя пока официально подтверждено, что Лоусон проведёт только шесть оставшихся гонок сезона, его дальнейшая судьба будет зависеть от его результатов. Если Лиам произведёт на Red Bull по-настоящему сильное впечатление, то не исключено, что в 2025 году станет новым напарником Макса Ферстаппена.

Для Red Bull это был бы идеальный сценарий, поскольку тогда в RB появится вакансия, которую мог бы занять Айзек Хаджар, претендующий на титул в Формуле 2, и позволит подготовиться к новым кадровым перестановкам, ожидаемым через год.

Есть вероятность, что в конце 2025-го из RB уйдёт Юки Цунода, да и Ферстаппен может расстаться с командой, с которой добился таких успехов.

Источник