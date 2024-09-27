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Футбол

УЕФА наказал Барселону за поведение её болельщиков на матче Лиги чемпионов. В чём причина?

Второй раз за полгода

УЕФА наказал Барселону за поведение её болельщиков на матче Лиги чемпионов. В чём причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Барселону" на 10 000 евро из-за "дискриминационного поведения болельщиков" во время игры с "Монако" (1:2) на прошлой неделе.

    Обвинения связаны с наличием баннера в гостевом секторе стадиона "Луи II", на котором был изображен нацистский лозунг "Sieg Heil", но вместо первого слова была написана фамилия немецкого наставника каталонского клуба – "Flick".

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    • В связи с этим фанаты "блауграны" не смогут присутствовать на матче против "Црвены Звезды", который состоится 6 ноября.

    После четвертьфинального поединка на стадионе "Парк де Пренс" между "ПСЖ" и "Барселоной" в прошлом сезоне, УЕФА также штрафорвал каталонцев на 25 000 евро "за нацистские приветствия и расистские жесты".

    www.ua-football.com

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