Даниэль Риккардо: Я не стал бы ничего менять…

Во вторник вечером подтвердилось то, что все знали как минимум с воскресенья, а некоторые и раньше: в оставшихся гонках сезона место Даниэля Риккардо за рулём машины RB займёт Лиам Лоусон.

Карьера австралийца, начавшаяся летом 2011 года, состоящая из 257 стартов, 8 побед, 3 поулов (причём два из них– в Монако!) и 32 подиумов, завершилась.

Говорить о ней можно уже в прошедшем времени, однако Даниэль навсегда останется не только в статистике Формулы 1 и в сердцах болельщиков, но его ещё долго будут вспоминать друзья-соперники, словом, коллеги по паддоку. Потому что он был и остаётся классным парнем, каких в этом спорте мало.

Вот как на вчерашнюю новость отреагировали некоторые гонщики и руководители команд…

Кристиан Хорнер: «С момента, когда ты появился в Red Bull, было очевидно, что ты не просто гонщик. Твой неизменный энтузиазм, чувство юмора и особое отношение к делу останутся неотъемлемой частью наследия нашей команды и Ф1 в целом.

Спасибо за победы, за улыбки, за песни (был бы рад добавить сюда шампанское из ботинка, но не могу) – ты всегда будешь занимать особое место в семье Red Bull. Твои достижения измеряются не только статистикой и многочисленными похвалами. Спасибо, Даниэль!»

Зак Браун: «Даниэль, ты – единственный и неповторимый. Ты исключительно быстрый гонщик и прекрасный человек.

Твоя победа в Монце навсегда останется в истории McLaren. Это был один из лучших моментов в моей жизни, у меня даже есть татуировка, которая это доказывает! Я знаю, что этот день очень много значил и для тебя.

Желаю тебе новых приключений – знаю, что ты добьёшься успехов в любом деле!»

Команда Alpine F1 в те два сезона, что Риккардо за неё выступал, называлась Renault, и она тоже откликнулась: «Ты навсегда останешься в истории нашей команды. Спасибо за хорошие времена, Даниэль, нам тебя будет не хватать».

Льюис Хэмилтон, пожалуй, лучше всех выразил настроения гоночного сообщества: «Соперничать с тобой все эти годы я считал честью. Никогда не забуду эти дуэли, твой смех, и как я на подиуме пил шампанское из твоего ботинка (в этом месте Льюис добавил смайлик зелёного цвета, говорящий о том, что тот опыт ему, скажем так, не понравился). Всё это было круто, но я рад, что смог с тобой всё это разделить.

Ты всегда оставался самим собой, а в нашем спорте это непросто. Но ты всё воспринимал с широкой улыбкой, и я тебя за это хвалю. Впереди тебя ждёт ещё много всего интересного, и мне хочется поскорее узнать, чем ты займёшься на следующем этапе. Друг, я всегда с тобой!»

Конечно, не отмолчался и Даниэль, и вот его комментарий, в котором он тоже не изменил себе:

«Я люблю этот спорт всю жизнь. Это путешествие было безумным и прекрасным одновременно.

Я благодарю все команды и всех людей, которые сыграли в нём свою роль. Благодарю болельщиков, которые иногда любили этот спорт больше, чем я! Ха-ха!

Радость и грусть всегда чередуются, но мне было весело, и, честно говоря, я не стал бы ничего менять. До следующего приключения!»

На момент публикации нашего текста эти слова Даниэля собрали в социальных сетях без малого три миллиона лайков – согласитесь, это о чём-то говорит.

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