43-летний экс-соперник Кличко-младшего заявил о плане возобновить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Британец Дэвид Хэй, который в свое время был чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, а летом 2011 года проиграл Владимиру Кличко и лишился данного пояса, в эфире Up Front журналиста Саймона Джордана анонсировал свое возвращение в ринг.

«Эта «дверь возможностей» для меня еще полностью не закрылась. Если бы мне удалось добиться от своих ног того, на что они способны… То, чего я не мог от них добиться с 2016 года… То я бы смог побить многих чуваков. Если мне удастся пройти полноценный кемп, тогда я 100% вернусь. Говорю это на полном серьезе», – рассказал 43-летний Хэй.

Дэвид Хэй свою карьеру завершил в 2018 году после двух кряду поражений от Тони Беллью.

Ранее Хэй назвал разницу между британцем Энтони Джошуа и Уукраинцем Александром Усиком.

sport.ua