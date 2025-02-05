Роттердам. Алькарас и Руне стартовали с побед, Легечка и Гуркач поспорят за место в 1/4 финала

На турнире ATP 500 в Нидерландах продолжаются матчи первого круга



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, WC) 7:6(3), 3:6, 6:1

Педро Мартинес (Испания) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:3, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 5) – Лоренцо Сонего (Италия) 7:6(4), 6:4

Андрей Рублёв (-, 4) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:3, 6:4

Иржи Легечка (Чехия) – Алексей Попырин (Австралия) 7:5, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Флавио Коболли (Италия) 6:3, 6:2

Якуб Меншик (Чехия) – Александар Бублик (Казахстан) 6:4, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:2 ,6:4

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Арольд Майо (Франция, Q) 6:1, 7:5

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Мес Роттгеринг (Нидерланды, WC) 6:3, 6:2

Даниил Медведев (-, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:7(8), 6:4, 6:1

Карлос Алькарас взял реванш у Ботика ван де Зандсхулпа за поражение в прошлом сезоне во втором круге US Open. В следующем матче испанец может сыграть против Феликса Оже-Альяссима, если тот обыграет Андреа Вавассори.

Хольгер Руне третий раз подряд победил Лоренцо Сонего на турнире в зале. В 2021 году они встречались в Меце, а в следующем сезоне – в Софии. Дальше датский теннисист встретится с Педро Мартинесом.

Иржи Легечка и Хуберт Хуркач проведут вторую очную встречу. В прошлом году поляк обыграл чешского теннисиста в первом круге турнира в Роттердаме.

Якуб Меншик и Алекс де Минор также сыграют друг против друга во второй раз: чех попробует взять реванш за поражение в предыдущем сезоне в четвертьфинале турнира в Вене.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua