Лейкерс обыграли Клипперс, Торонто уступил Нью-Йорку в регулярном чемпионате НБА

Бруклин и Бостон также добыли победы минувшей ночью
В ночь на 5 февраля состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Филадельфия 76ерс — Даллас Маверикс — 118:116 (36:31, 22:34, 36:22, 24:29)
Бруклин Нетс — Хьюстон Рокетс — 99:97 (22:23, 22:23, 27:21, 28:30)
Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс — 105:112 (15:28, 29:26, 31:33, 30:25)
Торонто Рэпторз — Нью-Йорк Никс — 115:121 (34:30, 17:38, 35:30, 29:23)
Чикаго Буллз — Майами Хит — 133:124 (32:37, 28:33, 34:33, 39:21)
Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс — 97:122 (29:45, 21:28, 25:25, 22:24)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Индиана Пэйсерз — 112:89 (27:18, 18:20, 33:28, 34:23)