Первая ракетка мира Янник Синнер может изменить расписание своих турниров из-за судебных слушаний по его допинговому делу

Первая ракетка мира Янник Синнер может скорректировать свое расписание из-за судебных слушаний в Лозанне по его допинговому делу.



Сообщается, что в отличие от предыдущих лет, Синнер планировал принять участие в турнире ATP в Мюнхене (14-20 апреля), а не на “Мастерсе” в Монте-Карло, чтобы постепенно перейти с хардовых кортов на грунтовые.

Однако его адвокаты посоветовали ему присутствовать на слушаниях, которые пройдут 16 и 17 апреля. Из-за этого лидер мирового рейтинга, вероятно, пропустит немецкий турнир и все же сыграет на Monte Carlo Masters, который состоится неделей ранее – с 6 по 13 апреля.

Дополнительным подтверждением этого являются сообщения на официальных страницах турнира в Монте-Карло, где намекают на присутствие итальянца. Лучшим результатом Синнера в этом турнире были полуфиналы в 2023 и 2024 годах.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу первой ракетки мира Янника Синнера и планирует запросить его дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет.

btu.org.ua