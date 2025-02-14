Владимир КЛИЧКО: «Рассматриваем много вариантов, но анонсировать нечего»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, экс-чемпион мира, рассказал о возможном возвращении в бокс:

Я всегда был готов, я всегда тренировался. До сих пор это делаю. Слухи ходили уже давно после выхода на пенсию. Я отмечал, что побить рекорд Джорджа Формана было бы действительно увлекательно – старейший чемпион в тяжелом весе.

И я должен сказать, что дьявол был во многих деталях. Раньше я или мой брат могли стать абсолютным чемпионом, мы могли сразиться друг с другом, но дьявол в деталях. Это было нереально. Мы бы огорчили нашу маму.

Так и с Александром Усиком. Представьте, что сейчас двое украинцев сразятся между собой. Он не мой брат, у нас не одна кровь и родители, но мой соотечественник, а в нашей стране идет война. И это будет точно присылать неправильный месседж. Дьявол в деталях. Мы сейчас рассматриваем много вариантов, но анонсировать нечего».

sport.ua