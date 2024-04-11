«Я получил свое секретное оружие». Тайсон Фьюри высказался о своей форме

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) рассказал о подготовке к бою с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я тренируюсь тяжело, очевидно, что я в фантастической форме. Нет места для ошибок, нет места для неправильных тренировок. На самом деле я провожу фантастический тренировочный лагерь. Никаких жалоб, работаю очень усердно, на этот раз мой отец в лагере, так что я получил свое секретное оружие. Большего я не могу сделать», – заявил Фьюри.

Как известно, поединок Фьюри с Усиком перенесен с 17 февраля этого года на 18 мая и состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua