Райан ГАРСИЯ: «Я не жулик и никогда не был мошенником».

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия (25-1, 20 КО) отреагировал на то, что повторная допинг-проба «Б» показала положительный результат.

«Я чувствую себя обиженным и подбитым мне предъявляемыми обвинениями. Я точно знаю, что я не жулик.

Я никогда не был мошенником. Я столько работал всю свою жизнь, и одна из моих величайших побед отмечена маленькой звездочкой через ложь. Мне искренне больно. Я иногда плачу по ночам, просто зная, что они пытаются запятнать мою победу.

Я знаю, что Дэвин Хейни должен стать следующим Флойдом Мэйуэзером, но я это развенчал. Как насчет того, чтобы вы просто отдали мне должное?», – сказал Гарсия.

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Напомним, Гарсия сумел победить Хейни раздельным решением суддей. После поединка стало известно, что Гарсия провалил допинг-тест.

sport.ua