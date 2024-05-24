Серия А. Клаудио Раньери уходит с драматичным поражением, Фиорентина в Еврокубках

Драматичный матч на Сардинии

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Серия А. 38-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" — "Фиорентина" 2:3

Голы: Дейола 61, Мутандва 85 — Бонавентура 39, Н. Гонсалес 89, Артур 90+13 (пен.)

"Кальяри": Скуффет (Арести 90+5), Дзаппа, Мина, Оберт, Ауджелло, Нандес (Ди Пардо 90+3), Дейола (Сулемана 78, Манкозу 90+4), Прати, Виола, Лувумбо (Мутандва 78), Лападула

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович (Кварта 66), Раньери, Бираги, Бонавентура (Бельтран 73), Мандрагора (Артур 56), Иконе (Н. Гонсалес 56), Кастровилли, Барак, Белотти (Нзола 74)

Предупреждения: Мина 90+2, Сулемана 90+3 — Мандрагора 44, Раньери 45+2, Бираги 45+2, Бонавентура 71, Нзола 87

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Сегодня "Кальяри" и мировой клубный футбол провожали Клаудио Раньери. Первая его команда в Высшем дивизионе как тренера стала и последней. И символично, что играла сегодня против "Фиорентины", с которой выиграл свой первый трофей в карьере. И второй. "Фиалки" презентовали ему футболку с именем и номером "1", их главный тренер Винченцо Итальяно говорил о гордости, привилегии тренировать против него в таком матче. Ну а местные болельщики подготовили песни, овации, баннер: "Вечная благодарность великому человеку, великому Мистеру".

Впрочем, на этом важность вечера не исчерпывалась. "Фиорентина" готовится к финалу Лиги Конференций в среду. И Итальяно настаивал, что должна подойти к нему с солидной игрой, с собранным выступлением на Сардинии. Кроме того, и в самой лиге, в отличие от "Кальяри", обеспечившего то, что хотел еще в предыдущем туре — место в Серии А, флорентийцам было за что играть. Победа сегодня обеспечивала место в Лиге Конференций, в Еврокубках третий год подряд. Откладывать такое задание на последние два матча сезона не хотелось.

Игра вышла очень живой, энергичной, страстной. "Кальяри" играл за Раньери, "Фиорентина" — за Еврокубки в этом сезоне и в следующем. Правда, слишком много хороших атак запарывались либо прерывались. Потому ударов по воротам мы увидели не так много — 25. Зато если уж били — в створ попадали часто. 11 раз. И хозяева поля, несмотря на всего 37 процентов владения мячом, выглядели ничуть не хуже. Даже лучше, интереснее. Организовали больше опасных атак, нанесли больше опасных ударов.

Уже Виола мог попасть с линии штрафной. Хотя первым из вратарей пришлось спасать Скуффету. В прыжке одной рукой от удара головой Белотти. Но вскоре и Терраччьяно пришлось работать, причем он укротил опасный навес лишь со второй попытки. Удар головой Дейолы прошел чуть выше. А красивую комбинацию Лувумбо завершал очень опасным ударом. Терраччьяно достал мяч и послал его над перекладиной. Вскоре же совершил даже лучший сейв. После рикошета мяч летел ему за шиворот, но Пьетро прыгнул назад и выцарапал с линии ворот.

Далее Лувумбо проиграл Терраччьяно выход один-на-один. А забил Бонавентура. Он получил мяч на линии штрафной, раскрутил защитника, вошел на пару метров вперед и будто рукой положил мяч в угол. Достойный ответ Лучано Спаллетти, не вызвавшему Джакомо в сборную на Евро. Затем он еще и нашел Кастровилли, но Скуффет отбил мощный коварный удар с острого угла. А гол с быстро разыгранного штрафного "Кальяри" был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме гости хотели играть на удержание и перекрывали оборону. Но как следует не перекрыли. Забивать должен был еще Виола головой с углового, но чуть не попал. Дзаппа пробил слишком в центр. А вот Дейола с заброса Прати забил головой почти в упор. Здесь также поначалу свистнули офсайд, но ВАР поправил.

Далее игра надолго затихла. Будто команды согласились на ничью. Но вдруг состоялась сумасшедшая концовка. В 15-ый раз в сезоне замена "Кальяри" забила. На этот раз глухой запасной 21-летний Мутандва промчал по левому флангу и аккуратно закрутил с угла штрафной от дальней стойки. Впрочем, на этот раз и замены Итальяно сыграли. Бираги навесил штрафной, а Нико Гонсалес замкнул в упор. Ну и в добавленное время с множеством остановок, нервов, желтых карточек замена Ди Пардо стукнул по ноге замены Бельтрана, и замена Артур реализовал пенальти.

Победа "Фиорентины" после четырех гостевых очных матчей без них. Ее вторая победа в гостях против всех в девяти последних матчах лиги. "Фиалки" проявили характер, победили соперника, который за последние 50 дней победил "Аталанту" и не проиграл "Интеру" и "Ювентусу". Награда за это — место в Еврокубках. Теперь можно думать лишь о финале Лиги Конференций. А Раньери сегодня драматично проиграл, как часто в карьере. Но заслужил все овации, все комплименты. Всю благодарность. В том числе и за такие матчи. С ним не было скучно никогда.

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