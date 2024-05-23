Градо (W75). Соболева вышла во второй круг, Подрез уступила обладательнице «wild card»

Украинские теннисистки стартовали в основной сетке турнира ITF W75 в Италии

Анастасия Соболева (№248 WTA), получила четвертый номер посева и в первом круге за полтора часа обыграла «квалифаера» Алис Рам (№484) из Франции — 6:3, 6:1. Украинская теннисистка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла три гейма на своей подаче и сделала семь брейков. Во втором круге Соболева сыграет против Сюзан Бандекки (№345 WTA) из Швейцарии.

Вероника Подрез (№466 WTA), после двух побед в квалификации, дебютировала в основной сетке турнира категории W75 и уступила в первом раунде обладательнице wild card Элеоноре Алвизи (№776 WTA) — 4:6, 6:4, 5:7. Украинка допустила восемь двойных ошибок, сделала восемь брейков и проиграла девять геймов на своей подаче. Поединок продолжался 2 часа 17 минут.

Позднее сегодня Анастасия Соболева и Вероника Подрез провели четвертьфинальный поединок в парной сетке, в котором уступили лидерам посева Амине Аншбе (-) и Эмили Эпплтон (Великобритания) — 4:6, 4:6.

btu.org.ua