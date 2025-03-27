“Безусловно, она пошла ва-банк”. Ига Швёнтек – о своем сенсационном поражении в Майами от 19-летней теннисистки из второй сотни рейтинга WTA

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свое поражение от 19-летней Александры Эалы (№140 WTA) в четвертьфинале турнира в Майами



– Тяжелое поражение. Какие ощущения были от ее игры на приеме? Обычно, у вас очень высокий показатель защиты своих геймов, а сегодня вы сохранили подачу лишь дважды. Было ли что-то в ее игре, что действительно удивило вас, учитывая, что она левша?

– То, что она левша, не удивило меня. Но, безусловно, она пошла ва-банк. Она принимала агрессивно, глубоко, поэтому было нелегко отбиваться. Она была достаточно расслабленной и действовала решительно. Думаю, что она почувствовала хороший ритм, и это помогло ей. Я не думаю, что дело было в моей подаче, а больше в том, что она хорошо играла на приёме. Я не была готова к следующему мячу, так что…

Конечно, я не знала, что она будет играть так плоско, но кроме этого, она была очень агрессивной, сумела сохранить сосредоточенность. Некоторые из ее ударов появлялись будто ниоткуда. Как бы там ни было, я четко видела, что она намерена входить в корт и давить. Так что это сработало для нее сегодня.

– Когда вы сделали брейк в начале второго сета, не думали ли вы на каком-то этапе, что с этого момента вы переломили ход поединка и, возможно, она под давлением начнёт немного терять свой уровень?

– Нет, я не думала о ней. Я просто была счастлива, что мне стало немного лучше. Но опять же, я все равно дальше не смогла удержать подачу. Так что да, я думала, что я вроде бы вернулась и чувствую игру немного лучше.

– На днях у вас была ситуация на тренировочном корте, пришлось вносить изменения по безопасности. Нарушил ли этот неприятный инцидент вашу подготовку на этой неделе?

– Нет, я бы так не сказала.

– Эта стартовая часть года на харде для вас завершилась и сейчас вы начнете свою лучшую часть сезона. Приносит ли это вам утешение, или вы чувствуете, что теперь можете оставить это позади и перейти к грунту. Честно говоря, вы выглядите очень спокойной после этого поражения, по сравнению с некоторыми другими.

– Наверное, я не хочу думать об этом поражении слишком долго. Приятно учиться на поражениях, но да, есть и другие вещи впереди, и я счастлива, что мы будем играть на грунте. Не знаю, как это будет выглядеть в этом году, но я точно буду много работать, чтобы быть готовой к первым турнирам.

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