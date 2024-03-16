Ига Швёнтек: «Поскольку я была одной из тех, кто сильно поддерживал Украину, думаю, мы с Мартой общались на эту тему немного больше»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свой полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, в котором обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк

— Я, определенно, горжусь собой и очень рада. Думаю, это был отличный матч для меня сегодня и у меня остались только положительные эмоции.

— Вы с Мартой очень давно знакомы. Как это отразилось на вашем настрое, когда вы вышли на корт против хорошо знакомой соперницы?

— Если честно, я не помню, чтобы мы играли по юниорам. Мы играли один раз? Я даже не помню.

Она на год младше, так что мы не всегда играли на одних и тех же турнирах, но на основных — да. Но если честно, я имею в виду, что мы знакомы больше по общению в раздевалке во взрослом Туре, а не из-за того, что играли вместе ранее.

Так что я бы не сказала, что у нас действительно крепкие отношения. Это больше похоже на отношения с любым другим игроком, но я знаю, как она, знаете ли, боролась в начале войны со всем происходящим. Так что, конечно, поскольку я была одной из тех, кто сильно поддерживал Украину, думаю, мы с ней общались на эту тему немного больше.

Но сегодня все было посвящено теннису, так что это не оказало влияния.

• Обзор полуфинала Марта Костюк — Ига Швёнтек в Индиан-Уэллс (ВИДЕО)

— Когда вы приезжаете на турнир и начинаете играть, есть ли в нем момент, когда вы проходите настолько далеко, что начинаете думать: «Окей, это тот турнир, где я действительно могу выиграть», или вы действительно способны как бы абстрагироваться и просто идти матч за матчем?

— Я бы не сказала, что эти мысли не возникают, потому что они есть. Главный вопрос — что ты собираешься с ними делать? Будешь ли ты сосредотачиваться на них или будешь двигаться шаг за шагом и помнить, что тебе еще есть над чем работать. Думаю, у меня неплохо получается делать второе.

Поэтому я не люблю фокусироваться на результатах. Для меня лучше сосредоточиться на процессе, чтобы в случае возникновения проблем я знала, что делать.

— Есть ли определенное время, когда появляются такие мысли, четвертый раунд, четвертьфиналы, полуфиналы?

— Нет нет, это по-разному. Иногда они не появляются даже до матчбола в финале, потому что ты чувствуешь, что до победы все еще далеко. Так что никакой схемы нет.

— Что вы думаете о мячах, которыми играют здесь? Мне кажется, они изменились. Сейчас здесь играют таким же мячами, как и в мужском Туре. В последнее время многие игроки говорят о том, что мячи часто меняются, каждую неделю, и некоторым игрокам тяжело приспособиться. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Конечно, адаптация к мячам и к покрытию — это самое важное в нашем виде спорта. Тот, кто быстрее адаптируется, будет играть лучше.

У нас здесь всегда были мячи Penn, которые очень сложно было получить для тренировки. Я думаю, это большая проблема, что мы не получаем турнирные мячи для тренировок. Думаю, что у меня была только одна коробка, тогда как про-игроки используют для двухчасовой тренировки, ну, не знаю, шесть банок, не меньше. Вы не будете использовать эти мячи снова, потому что вам нужно играть новыми.

Иногда мы сталкиваемся с тем, что у нас недостаточно мячей, чтобы провести, например всю предсезонку с мячами AO. Я думаю, это то, что нужно изменить в первую очередь, потому что это довольно просто, я думаю. Мы можем их купить, просто нам не хватает именно турнирных мячей (улыбается). Так что мало кто знает, что мы играем не теми мячами, которые можно увидеть в магазине.

Здесь это всегда было довольно сложно. Мячи всегда сильно отличались от тех, что были на других турнирах. Но я привыкла к ним. Я не уверена, играем ли мы сейчас мужскими мячами, потому что Тэйлор Фритц в начале турнира сказал мне, что он думает, что это они играют женскими. Так что я в замешательстве. Но мне все равно. Мне нравится этот мяч.

Я бы сказала, что здесь все больше зависит от игровых условий на улице. Так что у меня все хорошо, и мне нет смысла анализировать это.

btu.org.ua