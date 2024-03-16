НБА. Денвер обыграл Сан-Антонио и возглавил Западную конференцию, Нью-Орлеан был сильнее Клипперс

Также победа одержали Майами, Орландо, Финикс и Юта

В ночь на 16 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Денвер Наггетс на выезде обыграл Сан-Антонио Сперс. Эта победа стала для действующего чемпиона пятой подряд и 11-й в последних 12 поединках. Благодаря этой серии Наггетс смогли обойти Оклахому и подняться на первое место в Западной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс – Финикс Санз – 96:107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

Детройт Пистонс – Майами Хит — 95:108 (28:27, 26:29, 18:28, 23:24)

Торонто Рэпторз – Орландо Мэджик — 103:113 (27:24, 21:26, 25:34, 30:29)

Нью-Орлеан Пеликанс – Лос-Анджелес Клипперс — 112:104 (20:22, 30:22, 32:36, 30:24)

Сан-Антонио Сперс – Денвер Наггетс — 106:117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)

Юта Джаз – Атланта Хокс — 124:122 (34:28, 27:34, 37:34, 26:26)

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