Этот бой продаст Уэмбли. Промоутер о следующем сопернике Усика

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Промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа можно не проводить в Саудовской Аравии, так как поединок за все титулы супертяжелого веса хорошо продастся на стадионе Уэмбли в Лондоне.

«Бой Дюбуа и Усика является очевидным. Это будет поединок за все титулы, который продаст Уэмбли. И это очевидный выбор для Дюбуа и Усика после их первого поединка, где были спорные моменты».

«Дюбуа очень изменился и повзрослел с момента первого боя», – сказал Уоррен.

Пока нет информации, когда может состояться этот бой, хотя промоутеры уже говорили, что начали предварительные переговоры.

Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»

sport.ua