В ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, организованный известными британскими промоутерами Эдди Хирном (Matchroom Boxing) и Фрэнком Уорреном (Queensberry Promotions).

Главным событием стало противостояние в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретились непобедимый британец Мозес Итаума (12–0, 10 КО) и бывший претендент на титул чемпиона мира, его соотечественник Диллиан Уайт (31–3, 21).

Оказалось, что скорость и концентрация Уайта остались в далеком прошлом – тот быстро начал пропускать удар за ударом, не успевал перекрывать голову и корпус и быстро улетел в нокдаун. Диллиан пытался продолжить бой, но рефери зафиксировал победу Итаумы.

ВИДЕО. Безжалостно. Как Итаума забил Уайта в первом раунде

