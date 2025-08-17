Connect with us
Автоспорт

Хорнер отдыхает от сложностей мира Ф1 на Адриатике

Хорнер отдыхает от сложностей мира Ф1 на Адриатике

После неожиданного увольнения из Red Bull Кристиан Хорнер избегает публичности, однако на днях папарацци удалось запечатлеть его вместе с семьёй на борту роскошной суперъяхты Majic производства британской компании Sunseeker.

Длина этого судна постройки 2023 года составляет почти 30 метров, на её борту пять кают, где с максимальным комфортом могут разместиться до 10 пассажиров. Крейсерская скорость яхты – 24 узла, автономная дальность хода – до 1300 км. Команда Majic состоит из пяти человек, и ходит эта яхта под флагом острова Гернси. По оценкам экспертов, стоит она больше 10 млн. фунтов стерлингов.

На этой неделе бывший руководитель Red Bull Racing отдыхает от всех сложностей и суеты мира Формулы 1 на Адриатическом море в Хорватии. Последний раз он появлялся на публике в Сильверстоуне, но всего через пару дней после Гран При Великобритании в его судьбе произошли крутые перемены, а команду, которой он руководил 20 лет, возглавил Лоран Мекис. 

В социальных сетях активность Хорнера минимальна, но кое-чем он всё-таки делится, поэтому, например, известно, что недавно он посетил концерт группы Oasis, а на этой неделе поделился снимками закатного моря, сделанными с борта яхты. 

Где именно они были сделаны, не сообщалось, однако в онлайн-издании 24Sata.hr появилась серия фотографий, на которых Хорнер, его супруга Джери Халлиуэл, бывшая участница знаменитых Spice Girls, их дети и друзья отдыхают и расслабляются на борту Majic, пришвартованной в одной из гаваней полуострова Пелешац, что на юге Хорватии неподалёку от Дубровника. 

Судя по всему, контракт Хорнера  c Red Bull окончательно расторгнут, но вряд ли он будет спешить с трудоустройством: обычно менеджеры такого уровня должны провести как минимум полгода в вынужденном отпуске, который в мире Формулы 1 называют «отпуском по уходу за садом». О том, каким может быть его следующее место работы, ходит много разного рода слухов, но недавняя версия, что в перспективе он может сменить Грэма Лоудона на посту руководителя Cadillac F1, пока ничем не подтверждается.

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis