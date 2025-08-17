Хорнер отдыхает от сложностей мира Ф1 на Адриатике

После неожиданного увольнения из Red Bull Кристиан Хорнер избегает публичности, однако на днях папарацци удалось запечатлеть его вместе с семьёй на борту роскошной суперъяхты Majic производства британской компании Sunseeker.

Длина этого судна постройки 2023 года составляет почти 30 метров, на её борту пять кают, где с максимальным комфортом могут разместиться до 10 пассажиров. Крейсерская скорость яхты – 24 узла, автономная дальность хода – до 1300 км. Команда Majic состоит из пяти человек, и ходит эта яхта под флагом острова Гернси. По оценкам экспертов, стоит она больше 10 млн. фунтов стерлингов.

На этой неделе бывший руководитель Red Bull Racing отдыхает от всех сложностей и суеты мира Формулы 1 на Адриатическом море в Хорватии. Последний раз он появлялся на публике в Сильверстоуне, но всего через пару дней после Гран При Великобритании в его судьбе произошли крутые перемены, а команду, которой он руководил 20 лет, возглавил Лоран Мекис.

В социальных сетях активность Хорнера минимальна, но кое-чем он всё-таки делится, поэтому, например, известно, что недавно он посетил концерт группы Oasis, а на этой неделе поделился снимками закатного моря, сделанными с борта яхты.

Где именно они были сделаны, не сообщалось, однако в онлайн-издании 24Sata.hr появилась серия фотографий, на которых Хорнер, его супруга Джери Халлиуэл, бывшая участница знаменитых Spice Girls, их дети и друзья отдыхают и расслабляются на борту Majic, пришвартованной в одной из гаваней полуострова Пелешац, что на юге Хорватии неподалёку от Дубровника.

Судя по всему, контракт Хорнера c Red Bull окончательно расторгнут, но вряд ли он будет спешить с трудоустройством: обычно менеджеры такого уровня должны провести как минимум полгода в вынужденном отпуске, который в мире Формулы 1 называют «отпуском по уходу за садом». О том, каким может быть его следующее место работы, ходит много разного рода слухов, но недавняя версия, что в перспективе он может сменить Грэма Лоудона на посту руководителя Cadillac F1, пока ничем не подтверждается.

Источник