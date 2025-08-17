Полузащитник Астон Виллы присоединился к Ньюкаслу

Полузащитник "Астон Виллы" стал игроком "Ньюкасла".

"Сороки" официально представили Джейкоба Рэмзи. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся в 40 млн фунтов.

Срок действия контракта на момент написания новости не сообщается.

Рэмзи поделился впечатлениями от трансфера.

"Я рад быть здесь. Для меня это важный шаг, но как только я понял, что тренер заинтересован и действительно ко мне расположен, принятие решения не заняло много времени. Его послужной список в развитии игроков, особенно тех, кто впоследствии стал игроками международного уровня, говорит сам за себя.

Играть за "Виллу" против "Ньюкасла" всегда было непросто — команда полна энергии, очень атлетична, а болельщики полны энтузиазма. Я чувствую, что моя игра соответствует этому, и я рад оказаться на другом конце поля", – заявил Рэмзи.