Дебют тен Хага не удался. Байер разгромно уступил Фламенго U-20 в товарищеском матче

Эра Эрика тен Хага во главе леверкузенского "Байера" началась с разгромного поражения.

В клубном товарищеском матче под руководством нового тренера "фармацевты" уступили молодежной команде "Фламенго U-20" со счетом 1:5.

Матч стал настоящим испытанием для "Байера", ведь бразильцы доминировали на поле с первых минут – команда забила пять голов, один из них – автогол Артура.

"Байеру" удалось отыграть только один мяч.

Клубные товарищеские матчи

"Фламенго U-20" – "Байер" – 5:1

Голы: Лорран 2', Артур (АГВ) 10', Гонсалвес 39', Педро 45+4', Густаво 54' – Калбрет 70'

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