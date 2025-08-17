В Швеции возобновляет карьеру звезда НХЛ. Он выигрывал Кубок Стэнли

«Брюнес». Никлас Бэкстрём

В предстоящем сезоне шведская лига пополнится одним очень громким именем. 37-летний нападающий Никлас Бэкстрём, ставший легендой «Вашингтон Кэпиталз», попытается возобновить свою карьеру в «Брюнесе» после почти двух лет без хоккея. Клуб объявил о его возвращении на своём сайте.

29 октября 2023 года – в этот день Никлас Бэкстрём провёл свой (пока что) последний официальный матч, а именно против «Сан-Хосе». Тогда из-за затяжных проблем с бедром он прервал карьеру. Долгое время было неизвестно, что будет со звездным шведским нападающим дальше…

«Я всегда чувствовал, что хотел бы вернуться в «Брюнес», если бы появилась такая возможность. После реабилитации и почти двух сезонов без игры я чувствую себя по-настоящему энергичным и готовым внести свой вклад в будущие успехи клуба», – цитирует Бэкстрёма сайт клуба.

Это поистине выдающееся событие для шведской лиги. Бэкстрём – шестой по результативности швед в истории НХЛ и второй после овечкина – в «Вашингтоне». За 18 сезонов в форме «Кэпиталз» Никлас провел 1244 матча (вместе с плей-офф) и набрал 1147 (309+838) очков. Он является рекордсменом «Вашингтона» по количеству результативных передач.

Теперь он объявлен новым игроком клуба «Брюнес Евле», за который он последний раз играл 18 лет назад. Интересно, что в Швеции Бэкстрём снова встретится в одной команде с Михалом Кемпны, вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

