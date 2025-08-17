Феттель: Новый регламент меня не вполне убеждает

Себастьян Феттель с определённым скепсисом относится к новому техническому регламенту Формулы 1, который вступает в силу в 2026 году. Некоторые гонщики, опробовавшие виртуальные версии будущих машин на симуляторе, явно были не в восторге, а теперь и четырёхкратный чемпион мира поделился своими соображениями – он опасается, что столь радикальные реформы, которые произойдут в чемпионате, сделают гонки менее интересными.

В интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport Феттель сравнил предстоящие перемены с ситуацией 2014 года, когда Формула 1 перешла на гибридные силовые установки. Сама по себе ставка на гибридные системы правильная, считает он, но её реализация оставляла желать лучшего.

«На это пришлось потратить слишком много денег, а чемпионат от этого не выиграл, – считает Себастьян, аргументируя тем, что в Формуле 1 наступил долгий период доминирования Mercedes. – Однако теперь от инновационных решений, реализованных в двигателях, созданных в рамках прежнего регламента, решено отказаться ради того, чтобы сделать силовые установки менее дорогими.

Это было сделано для привлечения новых производителей. В целом электрическая составляющая – это неплохо, и такие технологии востребованы в серийном автомобилестроении… Но пока новый регламент меня не вполне убеждает. Рекуперация энергии – замечательная идея, но почему эта система связана только с задней осью машины? Я не понимаю, почему на задействована передняя ось, и не вижу смысла в подобном решении.

Экологически нейтральное топливо – тоже хорошо, потому что потребность в нём есть и за пределами автоспорта, причём не только в автомобильной сфере, но также в судостроении и авиации. Однако надо быть осторожным, выбирая источники сырья для такого рода топлива. Если Формула 1 будет применять свои обычные подходы, начнётся гонка модернизаций, и ситуация может быстро пойти в неверном направлении, как это было в 2014 году.

Машины станут легче, но лишь незначительно – это же просто капля в море. Они останутся слишком тяжёлыми. И наиболее важным всегда остаётся вопрос: чего мы хотим добиться? Какими средствами? За счёт каких ресурсов?

Современные двигатели слишком дорогие. Технологии, в них реализованные, никакого применения в серийном автомобилестроении не получили, потому что они слишком сложные и слишком дорогие. Разве что шильдик Hybrid появился на дорожных машинах. И сейчас Формула 1 отходит от идеи переноса таких технологий в автопром, делая ставку на развлекательность.

Но мы должны развивать то, что уже освоили, однако делать это нужно более правильно с учётом экологических проблем… Сами по себе перемены – это абсолютно нормально. Но будет жаль, если тот автоспорт, каким мы его знаем, перестанет существовать.

В спортивном плане нужно стремиться, чтобы соперничество было как можно более острым, но при этом должен сохраняться дух Формулы 1…»

