ГРОУВЗ: «Через 12 месяцев он победит Усика, но сейчас не способен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз назвал боксера, который станет чемпионом мира после украинца Александра Усика.

«Я считаю, что на данный момент Мозес Итаума проиграет Александру Усику. А через 12 месяцев – нет. Как раз тогда эра Усика закончится и начнется эра Итаумы. Александр уже всем все доказал – всех победил», – отметил Гроувз.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua