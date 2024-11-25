В WBO обновили рейтинг: как изменения коснулись украинских боксеров

Во Всемирной боксерской организации (WBO) обновили рейтинг лучших боксеров во всех весовых категориях.

Стало известно, какие украинские боксеры улучшили свои позиции, а какие – ухудшили.

Полутяжелый вес (до 79,4 кг): Александр Гвоздик (20–2, 16 КО) опустился с 9-го на 10-е место.

1 средний вес (до 69,9 кг): Сергей Богачук (24–2, 23 КО) вошел в топ-15 и занял 14-е место.

Полусредний вес (до 66,7 кг): Карен Чухаджян (24–3, 13 КО) занимал 4е место, однако вылетел с рейтинга.

1 полусредний вес (до 63,5 кг): Арам Фаниян (25–2, 6 КО) поднялся с 10-го места сразу на 4-е.

Полулегкий вес (до 57,2 кг): Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) поднялся с 4-го на 3-е место.