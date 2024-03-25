Джейк Пол воссоздал культовое фото Майка Тайсона и нарвался на насмешки

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Популярный блогер Джейк Пол, который 20 июля проведет в Арлингтоне поединок против легендарного экс-чемпиона мира Майка Тайсона, решил воссоздать в сети культовое фото Железного Майка.

На снимке Тайсон держит на поводке белого тигра, и хищник ведет себя очень спокойно. Джейк оделся так же, как Майк, и так же держит на поводке белого тигра. Вот только большинство подписчиков подловили Пола на жульничестве.

«Один нюанс – у Майка был настоящий тигр», «Этот тигр выглядит прифотошопленным», «Похож на тигра из Симсов», «RIP Джейк Пол 1997-2024», – писали возмущенные болельщики. И с ними нельзя не согласиться…

sport.ua