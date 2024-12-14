Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен

Getty Images/Global Images Ukraine. Деннис Макканн

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе – в ринге встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.

Накануне стало известно, что андеркард предстоящего шоу обеднел из-за отмены одного поединка. Британец Деннис Макканн (16–0–1, 8 КО) провалил обязательное тестирование на допинг, из-за употребления запрещенных веществ. Боксер владеет титулами чемпиона Британии, Британского Содружества и Европы (по версии EBU) во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Его соперником был соотечественник Питер Макгрейл (10–1, 6 КО), который пока не знает о дальнейшей судьбе своего поединка. Если оранизаторы успеют найти замену, то боксер выйдет в ринг с другим оппонентом.

«Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) сообщила, что Деннис Макканн получил негативный результат после антидопингового теста, проведенного перед его поединком. Выступление Макканна в Эр-Рияде не состоится, поскольку проводится расследование этого инцидента. Никаких дополнительных комментариев на этот счет пока не будет», — сообщил Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль–Шейх.

sport.ua