Экс-игрок ПСЖ: Луис Энрике имеет идеи относительно того, как развивать проект, который продлится в течение долгого времени

Испанский специалист также имеет и своих сторонников

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Данилу Перейра летом покинул "ПСЖ" и перешел в саудовский "Аль Иттихад". Такой уход мог быть расценен как недостаток уважения, но нет, футболист не держит зла на Луиса Энрике. Португалец считает, что испанский специалист является правильным тренером для того, чтобы руководить "ПСЖ" сегодня.

"Да, он правильный человек (чтобы возглавить этот проект). У него очень, очень сильный характер, а Парижу нужны люди, которые умеют слушать. Луис Энрике имеет идеи относительно того, как развивать проект, который будет продолжаться в течение долгого времени. Важно, что он имеет поддержку клуба и болельщиков, даже если нам не нравится его характер… Он очень хороший тренер. У него очень четкие идеи. Иногда складывается впечатление, что он не слушает людей. Он занимается своим делом, потому что действительно верит в свою работу! Он любит держать мяч и изнурять соперника. Он тренер, который может принести много опыта. Но нужно время, а в "ПСЖ" его немного не хватает. Люди спешат. В "ПСЖ" мы склонны немного сомневаться. А не стоит сомневаться. Проект не длится полгода или год. Вы должны иметь долгосрочное видение", – цитирует слова Данилу Перейры Foot Mercato.

Отметим, что "ПСЖ" является лидером чемпионата, опережая "Марсель" на 5 очков, зато в Лиге чемпионов парижане с 7 очками находятся за пределами зоны плей-офф (25-е место).

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