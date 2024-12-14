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Хоккей

Инсайдер НХЛ Джонстон заявил, что Овечкин вернется на лед после рождественского перерыва

Инсайдер НХЛ Джонстон заявил, что Овечкин вернется на лед после рождественского перерыва

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон рассказал о сроках возвращения форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в состав команды после травмы.

«Более вероятно, что Овечкин не вернется до рождественской паузы. Ему нужно пройти через определенные шаги: занятия с тренером, тренировки в бесконтактном джерси, полноценные командные тренировки с силовой игрой. У «Вашингтона» будет семь матчей за 12 дней перед рождественским перерывом. Команда будет делать то, что лучше для Овечкина. Думаю, наиболее вероятно, что мы увидим Ови после перерыва на Рождество», — приводит слова Джонстона TSN.

Инсайдер НХЛ Джонстон заявил, что Овечкин вернется на лед после рождественского перерыва

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19 ноября Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

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