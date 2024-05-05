Арсенал без Зинченко разгромил Борнмут Забарного, Ман Сити с покером Голланда поиздевался над Вулвз: результаты матчей АПЛ

В рамках 36 тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 состоялось 5 поединков .

В частности, Арсенал одержал разгромную победу над Борнмутом. Поединок завершился со счётом 3:0. Счет в матче открыл Букайо Сака, реализовав пенальти в конце первого тайма. На 70 минуте Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». А на 90+7 минуте Деклан Райс поставил точку в поединке.

Отдельного внимания заслуживает поединок Ман Сити и Вулвергемптона. «Городцы» разгромили «волков» со счетом 5:1. Нападающий Сити Эрлинг Голланд оформил покер.

Чемпионат Англии — АПЛ 36 тур, 4 мая

Арсенал &mdash ; Борнмут 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 45 Сака (пен), 2:0 — 70 Троссард, 3:0 — 90+7 Райс

Отметим, украинский защитник Александр Зинченко провел матч на скамье запасных лондонцев. А другой украинец Илья Забарный традиционно отыграл весь поединок за Борнмут.

Брентфорд — Фулгем 0:0

: center;»>Бернли — Ньюкасл 1:4

Голы: 1:0 — 19 Уилсон, 2:0 — 35 Лонгстафф, 3:0 — 40 Гимарайнш, 4:0 — 55 Исаак, 4:1 — О`Ши

Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест 1:3

Голы: 1:0 — 17 Бреретон, 1:1 — 27 Гадсон-Одой, 1:2 — 51 Эйтс, 1:3 — 65 Гадсон-Одой

Манчестер Сити — Вулвергемптон 5:1

Голы: 1:0 12 Голланд (пен), 2:0 35 Голланд, 3:0 45+3 Голланд, 3:1 53 Хван Чи Хан, 4:1 — 54 Голланд, 5:1— 85 Альварес

В настоящее время Арсенал занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ с 83 очками. У ближайшего преследователя Ман Сити— 82 зачетных пункта, но «горожане» имеют игру в запасе.

Накануне Челси с украинским вингёром Михаилом Мудриком победил Тоттенгем в перенесенном матче чемпионата (2:0).

Напомним, Ипсвич впервые за 22 года вернется в элитный дивизион Англии.

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