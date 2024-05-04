Нери имеет навыки для победы над Иноуэ. Но их может не хватить

maxboxing.com. Наоя Иноуэ (слева) и Луис Нери

6 мая в Токио, Япония, местный двукратный абсолютный чемпион мира 31-летний Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО) встретится с 28-летним мексиканцем, претендентом по линии WBC Луисом Нери (35-1, 27 КО).

Потенциально этот бой может стать как крайне сложным испытанием для Иноуэ, так и легкой прогулкой. Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Нери и не сломается ли под тяжелыми кулаками фаворита.

Нери имеет силу, чтобы по-настоящему проверить голову Иноуэ. Вопрос в том, даст ли Наоя это сделать

Наоя Иноуэ еще не проигрывал и пока не собирается. Его бокс выглядит настолько уверенно, что сомнений в возможной победе в каждом последующем поединке не возникает никаких.

Причем, с кем бы японец ни дрался. Был Нонито Донейр, например. Он выходил на Иноуэ в статусе тотального аутсайдера, но с разным ощущением. В первом их поединке считалось, что японцу потребуются считанные минуты для победы, а все затянулось на двенадцать раундов конкурентного противостояния. Во втором ожидалось настоящее сражение – на этот раз Иноуэ разрушил Донейра всего за два раунда.

Кажется, что Наоя готов ко всему. К спойлеру Полу Батлеру, который вышел в ринг с расчетом лишь выжить и продержаться до финального гонга. Не справился – проиграл нокаутом в одиннадцатом раунде, но держался хорошо. К техничному Стивену Фултону, который и габаритнее, и ловок на ногах. Американец теоретически должен был показывать класс в ринге против меньшего оппонента, но ничего не получилось. Иноуэ доминировал, атаковал, да еще нокаутировал боксера, считавшегося первым номером новой для японца весовой категории.

После этого был Марлон Тапалес. Небольшой, но крепкий филиппинец с классным ударом. Чем это помогло? Ничем. Иноуэ справился и здесь. Дал сопернику попасть несколько раз, но сам доставал сильно больше, что привело к тому, что Марлон просто упал без сил после очередного тяжелого удара между перчатками.

Теперь впереди мексиканец Луис Нери. Боксер с одним из сильнейших ударов в карьере Наои. Это чисто статистически, но цифры впечатляют – более 75 процентов нокаутов в весовой категории до 55,3 килограммов имеют единицы. А удары мексиканца ощущаются даже через телевизор.

В этом его сила и слабость. С одной стороны, Луис имеет возможность донести тяжелые удары и шокировать мир. На арене, где в 1990 году мир шокировал Джеймс «Бастер» Даглас. Наоя Иноуэ все же небезгрешен в защите. То ли японец эпизодами пытается дать шоу, то ли просто заигрывается и не парится, потому что голова держит. Так или иначе, все предыдущие соперники доставали Наою.

Можно вспомнить, что Нонито Донейр – топовый нокаутер, так и не нокаутировавший Иноуэ. Японец выдержал несколько крайне тяжелых попаданий и не упал. Но вот это не гарантия того, что такое будет происходить вечно. И тем более, против соперника уровня силы удара, как у Нери.

Но проблем из-за этого у Луиса тоже достаточно. Нельзя сказать, что Луис – не думающий боксер. Он действительно умеет боксировать, держать нужную ему дистанцию и ловить оппонента на ошибках. Но не очень любит этим заниматься, потому что любит шоу. Не лучшая тактика, когда в ринге напротив стоит Наоя Иноуэ, безусловно.

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Чем обычно в ринге занимается Луис Нери? Работает каждую секунду поединка. Когда нужно – включается в размены. Когда он хочет включаться в размены. Включается в размены и тогда, когда не нужно, потому что хочет этого часто. Именно так мексиканец побеждает и именно поэтому проиграл единственный раз в карьере.

В поединке против Брэндона Фигероа ничего не было, кроме разменов. Это выглядело очень ярко. Поединок фактически не останавливался до последней секунды, наступившей ранее запланированного срока, потому что Нери заигрался. В седьмом раунде Фигероа поймал соперника ударом по корпусу – все было закончено.

Кто фаворит?

Однозначный и огромный фаворит в этом поединке – Наоя Иноуэ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.07. На победу Луиса Нери можно поставить с коэффициентом 8.50. Не столько, сколько было на победу Бастера Дагласа в поединке против Майка Тайсона, но тоже впечатляет.

Если смотреть коэффициенты дальше, то можно увидеть, что букмекеры скорее верят, что Иноуэ победит за пять-шесть раундов, чем в то, что мексиканец продержится дольше. Статистика точно не в пользу гостя Токио.

Но есть ли у Нери шансы? Да, именно в том, о чем мы говорили раньше. У него есть удар и он никого не боится. Трудно представить себе, как Луис будет переносить удары соперника. С одной стороны, еще не было никого, кому было бы просто под попаданиями японца. В большинстве своем они разрушают тело, не дают нормально двигаться и соперник падает, потому что уже не может отбиваться. Но кто знает, как будет сейчас?

Может быть, Нери выдержит. И тогда у него будет шанс и на апсет, и на неожиданный нокаут. Да, это может звучать странно, ведь Иноуэ никогда не был даже в нокдауне, но так же, как мы не знаем, как Нери справится с ударами японца, так и не знаем, что будет делать Наоя, если его вдруг поведет от попаданий мексиканца. А те точно будут.

Конечно, это уже на грани фантазий. По факту мы имеем японца, который подстраивается под любого соперника, и мексиканца, так любящего драться, что рубился даже со здоровенным Фигероа. Характер – это здорово. Но когда напротив машина без эмоций, надо быть хитрее. Пока кажется, что хитрости в действиях Нери как раз и не хватит.

1.07

–

8.50

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8.50

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1.09

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