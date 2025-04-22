Известный украинский супертяж нокаутировал соперника в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Цотне Рогава

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился первый этап Гран-при WBC – 64 боксера в четырех весовых категориях пробились в следующий раунд, который состоится в июне.

Яркую и зрелищную победу одержал непобежденный украинский супертяж Цотне Рогава (10–0, 7 КО) в поединке с австралийцем Льюисом Кларком (6–1, 3 КО).

Боксер из Украины агрессивно начал бой с первых секунд – делал ставку на акцентированные удары по корпусу, подключал джеб и боковые в голову. Соперник пытался переждать атаки Цотне за блоком, почти не отвечал в контратаках.

Во втором раунде после очередной серии ударов Рогава отправил австралийца в нокдаун. Тот сумел продолжить поединок, но в ненадолго – вскоре рефери остановил одностороннее избиение Кларка.

Цотне Рогава (Украина) – Льюис Кларк (Австралия) – TKO 2/6

Другой представитель Украины в супертяжелом весе Павел Юськив (6–0, 2 КО) потерпел дебютное поражение на профессиональном ринге.

Боксер впервые провел бой в хевивейте – ранее выступал в полутяжелом и тяжелом дивизионах. Юськив пытался найти удобную дистанцию в поединке против американца Девона Янга (7–0, 6 КО), но в ответ пропускал слишком много. Во втором раунде соперник нокаутировал украинца.

Девон Янг (США) – Павел Юськив (Украина) – KO 2

sport.ua