Леся Цуренко – о своем иске против WTA: “Иск немаленький, частично касается защиты меня как украинки, а частично – как личности”

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о подробностях своего судебного иска, который она подала против WTA



“Много рассказывать [о своем иске] не могу, потому что в таких делах все очень конфиденциально. За любое лишнее слово меня можно привлечь.

Иск немаленький, частично касается защиты меня как части украинской команды, как украинки, а частично – как личности. Суть претензий можно выразить выражением «халатное отношение». Я выходила в медиа и рассказывала о неприятном разговоре, который у меня был с бывшим СЕО WTA Стивом Саймоном в 2023 году в Индиан-Уэллс. Это не секрет, что именно он мне заявил.

Надо было пройти долгую процедуру внутренних расследований WTA. Я еще в Индиан-Уэллс обратилась, наверное, ко всем возможным представителям WTA – к психологу, в офис, где присутствовали вице-президент WTA, супервайзеры, люди, отвечающие за отношения с игроками. Также на турнире была директор по охране. Все, кто там были, все слышали, все знали. И это всегда вызывало у меня истерики – это страшно, то, что он мне говорил. Но все это было проигнорировано.

Всего внутренних расследований было три. Результаты двух из них известны, а результат третьего, которое касается главы службы безопасности, мне не сообщают. Я вообще не в курсе, делает ли WTA что-то по этому случаю. Результатов нет, и я так подозреваю, что мне и не собираются ничего сообщать. А может и не расследуют даже. Я не знаю.

Два расследования начались почти параллельно и продолжались один год. Третье тоже уже идет год, может даже и больше. Но никаких действий не было вообще.

Я переживала, что не могу пойти против всей организации. Хотела написать жалобу на СЕО, но боялась возможных последствий. Поэтому это сделал мой тренер Никита Власов – где-то через месяц или чуть больше после того разговора. Потому что со стороны WTA были полное бездействие и игнор.

На каком этапе сейчас дело? Сейчас это наверняка финализация претензий сторон. Здесь точно сказать не могу, это будет решаться в дальнейшем, как именно будет происходить судебное дело.

В своем иске я заявляю о халатном отношении к представителям Украины в сложные для них времена и совершении морального вреда. Я не заявляю о том, чтобы забанили всех россиян и белорусов. В иске нет ни слова об этом. Я так поняла, что именно такое понимание ситуации у рашистов. У меня просто шквал сообщений в инстаграме, где представители страны-агрессора сошли с ума. У них какое-то обострение их больных голов, они пишут мне страшные вещи. Они думают, что я подаю в суд, чтобы забанить россиян и белорусов. Но это не так.”, – сказала Леся Цуренко в интервью Tribuna.



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