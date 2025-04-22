Форвард сборной Украины: «Все команды на ЧМ нам по зубам»

ФХУ. Станислав Садовиков

Форвард сборной Украины по хоккею Станислав Садовиков оценил чемпионат мира в Дивизионе 1A, который стартует в Румынии 27 апреля.

Соперниками будут Румыния, Польша, Япония, Италия и Великобритания.

– Кого из соперников по дивизиону 1А считаешь самым сложным?

Все команды сильные, но все нам по зубам. Считаю, что с нашим тренерским штабом и составом мы способны добиться результата, который удовлетворит всех нас.

– Чего ожидаешь и чего хочешь от будущего чемпионата мира?

Не люблю такие вопросы — мы будем все выкладывать на максимум, и только от нас зависит результат.

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

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