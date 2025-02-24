Лугано. Сачко разгромно выиграл свой стартовый матч в квалификации

Украинский теннисист Виталий Сачко будет бороться за место в основной сетке “челленджера” в Швейцарии



Лугано, Швейцария • 24 февраля – 2 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко (№386 АТР) в матче первого круга квалификации за 55 минут разгромил второго сеяного представителя Италии Андреа Пеллегрино (№248 АТР) – 6:0, 6:2. Украинец подал три эйса, допустил одну двойную ошибку (у соперника – один эйс и четыре двойные), сделал пять брейков и отыграл единственный брейк-поинт итальянца.

В финале квалификации Виталий Сачко сыграет против француза Тома Периса (№456 АТР). Это будет их первый очный поединок.

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