СМИ: вторая ракетка Польши не сыграет в матчах Кубка Билли Джин Кинг

Магдалена Френх получила травму и не сможет выступить в командном турнире



Как сообщает польский журналист Матеуш Станчик, Магдалена Френх, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, из-за травмы правого запястья, которая не позволила ей выступить на турнире WTA 500 в Чарльстоне, не сыграет и за сборную в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг на следующей неделе.

Вместо Френх в состав команды была вызвана Мартина Кубка (№373 WTA).

Напомним, что сегодня об отказе сыграть в командном турнире сообщила и лидер сборной Польши Ига Швёнтек.

11 апреля польская команда сыграет против Украины, а на день раньше – против Швейцарии. Только одна сборная по итогам групповых матчей выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua