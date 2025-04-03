Лоусон: Я такого не ожидал и шокирован решением Red Bull

Лиам Лоусон рассказал, что для него стало неожиданностью решение руководства Red Bull перевести его из Red Bull Racing в Racing Bulls после двух гонок нового сезона Формулы 1.
Лиам Лоусон: «Честно говоря, я шокирован таким решением. Я не ожидал такого развития событий. Да, мы с командой вели обсуждения, но эти дискуссии не свидетельствовали о том направлении, в котором всё развернулось. Я определённо не ожидал ничего подобного».
Когда новозеландского гонщика спросили, заслуживал ли он провести в Red Bull Racing больше времени, чтобы проявить себя, Лиам ответил: «Честно говоря, да. Мне бы хотелось провести больше времени в команде и выступить на трассах, которые я знал.
Начало сезона получилось тяжёлым. У нас выдались сложные предсезонные тесты и первый уик-энд в Мельбурне с пропуском тренировки, затем был этап в Китае со спринтом. Машиной Red Bull сложно управлять, но если бы я смог выступить на трассах, на которых выступал раньше, то использовал бы эту возможность.
Очевидно, что это не моё решение, так что теперь постараюсь максимально использовать те возможности, которые есть сейчас».