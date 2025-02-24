Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В одном из главных боев обладатель титула WBC Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) вышел на ринг против британца Джоша Пэдли (15-0, 4 КО). Шакур убедительно победил Пэдли нокаутом.

После поединка украинский боксер Александр Усик поздравил Шакура с победой.

Отметим, что Шакур уже долгое время вызывает украинского боксера Василия Ломаченко на бой, а недавно раскритиковал его.

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sport.ua