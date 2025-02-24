Лига 1. Лион – ПСЖ 2:3. Второй тайм не разочаровал

Заключительный матч 23-го тура чемпионата Франции выдался крайне насыщенным и результативным. Правда, этого не скажешь о первой половине игры. "Пари Сен-Жермен" доминировал в первые 45 минут, владея мячом 75% игрового времени, однако так и не смог превратить хотя бы одну атаку во взятие ворот. Футболисты "Лиона" очень усердно защищались, проявив свой характер и стойкость. На 13-й минуте Хвича Кварацхелия шикарной передачей вывел Усмана Дембеле на свидание с голкипером, которого француз легко обыграл, однако Клинтон Мата успел к мячу, выбив его почти с линии ворот ценой вероятного повреждения, влетев ногой в стойку. Впрочем, все обошлось, и опытный защитник смог вернуться в игру. Парижане имели еще несколько возможностей, сгенерировав 1,82 ожидаемых голов по показателю xG, но им так и не удалось открыть счет в этой встрече. После первого тайма на табло "Парк Олимпик Лионне" горели нули.

Второй тайм подарил нам гораздо более интересную игру с кучей забитых голов. Подопечные Луиса Энрике продемонстрировали преимущество в классе, дожав соперника после перерыва. Счет в матче был открыт на 53-й минуте благодаря Ашрафу Хакими, который откликнулся на дальней штанге на великолепный прострел от Брэдли Барколя и прицельно пробил в дальний угол ворот "Лиона". Через несколько минут "ПСЖ" забил во второй раз. Автором гола стал Дембеле, пройдя всю оборону "ткачей" с такой же легкостью, с которой могли выдохнуть фанаты парижан в этот момент. Лучший бомбардир команды забил свой 17-й гол в этом сезоне. Ассист отдал Кварацхелия, для которого он стал пятым результативным за новый клуб.

Со временем гости успокоились, а "Лион" наконец включился в игру. Команда Паулу Фонсеки горела желанием сократить отставание и отыграться в домашнем матче против очень принципиального соперника. Под конец матча Райан Шерки отквитал один мяч, забив на 83-й минуте. Это дало определенную надежду болельщикам команды-хозяев, однако через мгновение Ашраф Хакими снова восстановил преимущество в два гола для "ПСЖ", оформив дубль. Впрочем напряжение только росло.

На второй компенсированной минуте "Лион" вновь забил. После великолепной подачи от Эйнсли Мейтленд-Найлса в штрафной площадке выше всех выпрыгнул Корентен Толиссо, отправив мяч в сетку ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Последние секунды этой встречи прошли под неуемный шум трибун, которые давили на парижан, но они удержали результат, набрав очередные три очка в чемпионате и продлив свою серию из побед во всех турнирах до восьми побед подряд.

"Пари Сен-Жермен" продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. В их активе уже 59 очков после 23-х матчей в чемпионате Франции. Расстояние до ближайшего соперника возросло до 13 пунктов. "Лион" остается на шестой позиции с 36 очками, потеряв возможность приблизиться к четверке лучших команд турнира.

Лига 1. 23-й тур

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

Главный судья: Эрик Ваттелье (Франция)

"Лион" — "ПСЖ" 2:3

Голы: Шерки (83), Толиссо (90+2) — Хакими (53, 85), Дембеле (59)

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Кумбеди (Мейтленд-Найлз, 80) — Толиссо, Тессманн, Матич (Ляказетт, 64) — Фофана (Микаутадзе, 80), Шерки, Нуама (Альмада, 64)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Беральдо, Маркиньос, Хакими — Невеш, Витинья, Дуэ (Руис, 61) — Барколя (Ли Кан Ин, 74), Дембеле (Рамуш, 74), Кварацхелия (Л. Эрнандес, 68)

Предупреждения: Альмада (85) — Хакими (36)

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