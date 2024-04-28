«Колорадо» обыграл «Виннипег» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф, Ничушкин оформил хет-трик

28 апреля. «Колорадо» обыграл «Виннипег» (5:1). Фото USA Today Sports

«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Валерий Ничушкин, еще по голу забили Арттури Лехконен и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев отразил 25 бросков из 26. У «Джетс» единственную шайбу забросил Нейт Шмидт.

Счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Колорадо» — «Виннипег» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Лехконен — 4 (Миттельштадт), 8:10 — 1:0. Шмидт — 1 (Эпплтон, Стэнли), 13:56 — 1:1. Ничушкин — 4 (бол., Макар, Маккиннон), 31:36 — 2:1. Макар — 2, 35:03 — 3:1. Ничушкин — 5 (бол., Лехконен, Маккиннон), 39:36 — 4:1. Ничушкин — 6 (п.в., Рантанен), 59:47 — 5:1.

Вратари: Георгиев — Хеллибак (Броссуа, 40:00, 57:47 — 59:47).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (13+17+5) — 27 (9+7+11).

Наши: Коваленко (7.17/0/0), Ничушкин (22.28/5/+2), Тренин (15.16/1/0) — Наместников (10.05/1/-1).

28 апреля. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 3-1.

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